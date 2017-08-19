Брогдон, Леонард, Джеймс, Попович – среди обладателей наград ассоциации игроков

Ассоциация игроков НБА назвала обладателей индивидуальных наград сезона-2016/17 по итогам голосования самих баскетболистов, сообщает официальный сайт организации.

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук помимо награды MVP также получил звания «Самого неудержимого» и «Самого модного».

Защитник «Милуоки Бакс» Малкольм Брогдон был признан лучшим новичком, лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард – лучшим в обороне, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» защитник Лу Уильямс – лучшим запасным.

Наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович получил титул «Тренера, под руководством которого хотят играть», форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс – «Игрока, которого втайне хотят видеть в своей команде», а атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Винс Картер – «Самого влиятельного ветерана».