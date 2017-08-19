175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Брогдон, Леонард, Джеймс, Попович – среди обладателей наград ассоциации игроков

19 августа 2017, суббота. 09:54 Баскетбол

Ассоциация игроков НБА назвала обладателей индивидуальных наград сезона-2016/17 по итогам голосования самих баскетболистов, сообщает официальный сайт организации.

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук помимо награды MVP также получил звания «Самого неудержимого» и «Самого модного».

Защитник «Милуоки Бакс» Малкольм Брогдон был признан лучшим новичком, лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Кавай Леонард – лучшим в обороне, выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс» защитник Лу Уильямс – лучшим запасным.

Наставник «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович получил титул «Тренера, под руководством которого хотят играть», форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс – «Игрока, которого втайне хотят видеть в своей команде», а атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Винс Картер – «Самого влиятельного ветерана».

Уэстбрук — MVP сезона-2016/17 по версии игроков
Источник: Профсоюз игроков НБА Сообщить об ошибке
Теги
Винс Картер Грег Попович Кавай Леонард Леброн Джеймс Лу Уильямс Малкольм Брогдон Расселл Уэстбрук
Новости. Баскетбол
19 августа 2017, суббота
09:54 Брогдон, Леонард, Джеймс, Попович – среди обладателей наград ассоциации игроков
09:15 Базаревич: в матче с Германией получили урок «домашнего» судейства
06:18 НБА представила по одному лучшему моменту Джеймса из каждой игры сезона-2016/17
00:45 Номер Пирса будет изъят из обращения на матче «Бостона» с «Кливлендом»
18 августа 2017, пятница
23:36 Ховард — о переходе в «Шарлотт»: это отличный шанс закрыть всем рты
22:04 Россия уступила Германии на турнире в Гамбурге, Воронцевич набрал 22 очка
21:33 Марк Газоль намекнул на возможный уход из «Мемфиса»
20:19 Уэстбрук — MVP сезона-2016/17 по версии игроков
20:03 Ильницкий: думаю, с переездом из «Химок» проблем не будет
19:43 Джордан — величайший темнокожий спортсмен в истории по версии The Undefeated
19:13 «Майами» достиг соглашения с Микки
18:53 Захаров — о проблеме развития баскетбола в РФ: в СМИ сплошной футбол
17:30 «Барселона» и «Баскония» согласовали условия перехода Ханги
16:02 Гомельский: индивидуально Швед является сильнейшим баскетболистом России
15:21 Роскошные проходы и эффектные финты – в лучших моментах сезона Стивена Карри
15:13 Мори: если бы Харден не стал баскетболистом, то был бы менеджером по продажам
14:23 «Зенит» отдал Десятникова в аренду в «Щецин»
13:45 Дантэй Джонс: разногласия Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга преувеличены
13:27 Хаслем: советую Уэйду вернуться в «Майами»
12:48 Номер Пирса будет изъят «Бостоном» из обращения в предстоящем сезоне
12:08 Ханикатт: мне будет легче освоиться в «Химках», я знаю всех русских игроков
11:56 Шикарные скидки Гортату не глядя – в топ-10 моментов Уолла в сезоне-2016/17
10:37 «Торонто» договорился о годичном контракте с Макдэниелсом
10:21 Дюрант: ситуация с желанием Ирвинга уйти из «Кливленда» – обычное дело для НБА
09:44 «Вашингтон» согласовал годичный контракт с Дональдом Слоаном
09:19 Барцокас: у «Химок» большие цели и серьёзные амбиции в Евролиге
00:17 Дюрант: не уважаю того, кто сейчас сидит в Белом доме
17 августа 2017, четверг
23:48 Брэндон Басс продолжит карьеру в Китае
22:58 Маркович: мне очень понравилась жизнь в России
22:47 «Автодор» усилился американским форвардом Хаммером
21:29 Брокхофф продолжит выступать за «Локомотив-Кубань»
20:37 Источник: Джеймс не примет решения о контракте с «Кливлендом» до лета 2018 года
19:44 Радулица не сыграет за Сербию на Евробаскете-2017
19:08 Гилл, Дженкинс и Ханикатт присоединились к «Химкам»
18:51 К. Джонс: ещё не знаю, где начну следующий сезон
18:25 «Локомотив-Кубань» объявил о расставании с Джонсом
18:19 Трушкин не сыграет за сборную России на Евробаскете-2017, Швед вернулся в состав
17:24 А. Джексон: в Европе подписывают тайные контракты и продвигают своих игроков
16:25 Обрадович: Коллинс был и будет лидером «Локомотива-Кубань»
16:23 «Локомотив-Кубань» объявил о продлении контракта с Марди Коллинсом
15:49 «Галатасарай» подписал контракт с экс-игроком «Индианы» Ракимом Кристмасом
12:36 Уайтсайд надеется на возвращение Уэйда в «Майами»
11:54 Брогдон: спортсмены могут и должны высказываться по вопросам политики
11:44 НБА представила топ-10 моментов с участием Хардена в сезоне-2016/17
11:19 В окружении Джеймса опровергли слухи об уходе из «Кливленда» летом 2018 года
Все новости RSS
Партнерский контент