Бизли: никто не мог меня остановить последние девять лет

Лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» Майкл Бизли уверен, что сумеет добиться успеха в новой команде.



«Я покажу то, что вы видели в моём исполнении в университетской команде. Мне нужна лишь возможность себя проявить. Посмотрите на мою карьеру. Я набирал почти по очку за минуту. Никто не мог остановить меня последние девять лет. Каждый раз когда я получал мяч, мой оппонент пугался. На данный момент я устал от того, что мне не воздают по заслугам», – цитирует Бизли New York Post.



В минувшем сезоне форвард в составе «Милуоки Бакс» набирал по 9,4 очка, совершал по 3,4 подбора за 17 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 4,3 очка и 2,3 подбора за 12 минут в плей-офф.