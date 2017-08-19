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Казинс: нужно убрать к чертям все памятники негодяям-конфедератам

19 августа 2017, суббота. 13:16 Баскетбол

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс присоединился к обсуждению вопроса о необходимости убрать все памятники и мемориалы, установленные в честь солдат-конфедератов.

«Нужно убрать к чертям все памятники негодяям-конфедератам. Убрать к чертям всё», – передаёт слова Казинса TMZ.

Армия конфедератов во время Гражданской войны в США защищала интересы сторонников рабовладения из южных штатов. О необходимости снести памятники её представителями стали говорить после недавних беспорядков на расовой почве в Шарлоттсвилле.

Источник: TMZ Сообщить об ошибке
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Демаркус Казинс
Новости. Баскетбол
19 августа 2017, суббота
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