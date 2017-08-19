Казинс: нужно убрать к чертям все памятники негодяям-конфедератам

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Демаркус Казинс присоединился к обсуждению вопроса о необходимости убрать все памятники и мемориалы, установленные в честь солдат-конфедератов.



«Нужно убрать к чертям все памятники негодяям-конфедератам. Убрать к чертям всё», – передаёт слова Казинса TMZ.



Армия конфедератов во время Гражданской войны в США защищала интересы сторонников рабовладения из южных штатов. О необходимости снести памятники её представителями стали говорить после недавних беспорядков на расовой почве в Шарлоттсвилле.