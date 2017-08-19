Джеймс: у меня дома устанавливает правила и всем заправляет жена

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс рассказал, кто является главным в его семье.



«Никто не может указывать вам, как организовать отношения в семье. Мы с женой разные, но в то же время во многом похожи. Я часто бываю в разъездах, поэтому дома всем заправляет и устанавливает правила она. Мне сложно после того, как я провёл две с половиной недели в выездном турне с командой, вернуться домой и сказать детям: «Слушайте меня, как нужно делать». Ведь с ними постоянно находится имено жена», – цитирует Джеймса Vogue.