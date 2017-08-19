Дюрант поспорил с журналисткой из-за нежелания идти в Белый дом

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант повздорил с журналисткой Бритт Макгенри из-за своего отказа идти в Белый дом. Ранее Дюрант заявил, что ему не нравится президент США Дональд Трамп и он не станет соблюдать традицию похода чемпионов НБА на встречу с президентом.

Такое заявление возмутило бывшую журналистку ESPN Бритт Макгенри.

«Я не уважала то, что ты перешёл в суперкоманду, чтобы стать чемпионом. Но всё равно смотрела. Если проблема в неравенстве в США, то используй эту платформу. Великие лидеры встречаются, а не избегают приглашений в Белый дом», — написала она в «Твиттере».

«Печальная история. Давай, расскажи мне больше», — ответил ей Дюрант.