«Орландо» близок к подписанию контракта с Пэйном

Руководство «Орландо Мэджик» близко к подписанию годичного двустороннего контракта с форвардом Эдриеном Пэйном, сообщает The Score.

Пэйн — пятнадцатый номер драфта 2014 года. Минувший сезон он провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». В регулярном чемпионате сезона-2016/17 он принял участие в 18 поединках, набирая в них 3,5 очка, совершая 1,8 подбора и раздавая 0,4 передачи в среднем.

Всего же в НБА в активе Пэйна 102 поединка, в которых он набирал 4 очка, совершал 3 подбора и раздавал 0,6 передачи в среднем.