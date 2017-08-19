Гилл: рад, что болельщики «Химок» тепло меня встретили

Сегодня, 19 августа, новобранцы «Химок» Тайлер Ханикатт и Энтони Гилл приняли участие в автограф-сессии. Последний во время мероприятия отметил тёплую атмосферу и рассказал, что был хорошо принят не только коллективом, но и болельщиками команды.

«Рад, что меня тепло приняли не только в клубе, но и в среде болельщиков. Приятно увидеть много счастливых и весёлых людей, которые переживают за команду и поддерживают её. Уверен, нас ждёт успешный сезон. Со своей стороны могу пообещать, что сделаю всё от себя зависящее, чтобы команда побеждала. Буду помогать «Химкам» во всём», — приводит слова Гилла официальный сайт клуба.

Добавим, что Ханикатт и Гилл приняли участие не только в автограф-сессии, но и сфотографировались со всеми желающими. Фото Гилла с мероприятия можно увидеть на официальной странице «Химок» в "Инстаграм".