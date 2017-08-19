Ноа: чувствую, что я подвёл Фила Джексона

Центровой «Нью-Йорк Никс» Жоаким Ноа признался, что чувствует вину в связи с уходом Фила Джексона с поста президента клуба.

«Это сложно, ведь я испытываю большое уважение и любовь к Филу Джексону. Он дал мне возможность вернуться домой. Когда я был маленький, я читал все его книги. Я всегда был его фаном и остаюсь им. Жаль, что работа не получилась, это отвратительно.

Но я вынужден с этим жить. Он поверил в меня, а я его подвёл. Это разочаровывает. Он взял вину на себя, но мы проиграли все эти матчи не из-за Фила Джексона", — приводит слова Ноа Hoopshype.

В минувшем регулярном чемпионате Ноа принял участие в 46 поединках, набирая в них 5 очков, совершая 8,7 подбора и раздавая 2,2 передачи в среднем.