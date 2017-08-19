Россия уступила Сербии, Швед набрал 17 очков

Сборная России по баскетболу уступила и во втором матче на международном товарищеском турнире SuperCup. Сегодня подопечные Сергея Базаревича проводили встречу с командой Сербии. После первой половины россияне уступали именитому оппоненту два очка. Перед заключительной четвертью сербы вели уже с разницей в 7 очков и в конечном итоге сумели довести матч до победы — 85:75.

Самым результативным в составе сборной России стал защитник Алексей Швед, набравший 17 очков. В составе команд Сербии 17 баллов в активе Милана Мачвана.

Сербия — Россия — 85:75 (20:16, 16:18, 23:18, 26:23)

Россия: Швед (17+5 передач), Фридзон (16), Мозгов (14+4 подбора), Зубков (9+5 подборов), М. Кулагин (8), Курбанов (4), Воронцевич (3+6 подборов), Хвостов (2+4 передачи).