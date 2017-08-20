«Клипперс» договорились с Маршаллом Пламли о частично гарантированном контракте

«Лос-Анджелес Клипперс» договорился с центровым Маршаллом Пламли, имевшим статус свободного агента, о частично гарантированном контракте, сообщает ESPN.

Минувший сезон 25-летний Пламли, который не был выбран на драфте 2016 года, провёл в составе «Нью-Йорк Никс». В 21 матче регулярного чемпионата он набирал по 1,9 очка и совершал по 2,4 подбора за 8 минут в среднем за поединок. Также он неоднократно выступал в D-лиге за дочернюю команду «Нью-Йорка». В июле 2017 года «Никс» расторгли соглашение с ним.