Джей Ар Смит: Трамп учит Америку ненависти

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит присоединился к ряду баскетболистов НБА, выступивших с критикой президента США Дональда Трампа.



«Снова сделать Америку ненавидящей это не значит сделать её великой, как обещал Трамп. Если вы действительно считаете, что у нас в стране всё в порядке, то не стоит общаться со мной. Нас учат ненависти, разве не так? Если отца Трампа 90 лет назад арестовали за участие в шествии Ку-Клукс-Клана, то чему сын мог у него научиться?» – написал Смит в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».