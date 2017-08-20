Уайтсайд: будет здорово, если Уэйд вернётся в «Майами»

Центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд с оптимизмом воспринял известие о расторжении контракта между «Чикаго Буллз» и атакующим защитником Дуэйном Уэйдом.



«Было бы здорово, если бы трёхкратный чемпион НБА вернулся в родную команду. Вернулся и действительно помог нам.

Несомненно, Уэйд внёс огромный вклад в историю организации. Поэтому очевидно, что город и все баскетболисты команды буду рады ему», – передаёт слова Уайтсайда Sun Sentinel.



35-летний Уэйд отыграл за «Майами» 13 из своих 14 сезонов в НБА.