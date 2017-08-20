НБА отрицает сговор с целью не дать сыграть Ян. Адетокунбо на Евробаскете-2017

НБА категорически опровергла возможность спланированной операции с целью не дать лёгкому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо сыграть на Евробаскете-2017 за сборную Греции.



«НБА и «Милуоки» действовали согласно процедуре, определённой договором между лигой и ФИБА. Адетокунбо получил травму, наличие которой подтвердил ряд медицинских обследований. Отрицание этого факта является ложью», – официально заявила НБА.



При этом федерация баскетбола Греции считает, что «Милуоки» проинформировал её о событиях не в надлежащей форме.