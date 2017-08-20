В Огайо начали продавать одежду с призывом к Джеймсу остаться в «Кливленде»

Один из магазинов в пригороде Кливленда Акроне начал продавать линию одежды с призывом к форварду «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу не уходить из команды после следующего сезона. На футболках и кепках, выполненных в цветах «Кавальерс», изображен 23-й игровой номер, под которым выступает Джеймс, и девиз «Оставайся дома».

После окончания сезона-2017/18 Джеймс, родившийся в Акроне, получит статус неограниченно свободного агента.

Фото одежды доступно в микроблоге торгового центра Summit Mall в социальной сети «Твиттер».