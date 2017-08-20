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Экс-защитник «Кливленда» Макрэй подписал контракт с «Басконией»

20 августа 2017, воскресенье. 16:06 Баскетбол

Американский защитник Джордан Макрэй, последние два сезона выступавший в составе «Кливленд Кавальерс», продолжит карьеру в Европе. Баскетболист подписал контракт с «Басконией», сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем регулярном чемпионате Макрэй принял участие в 37 поединках, набирая в них 4,4 очка, совершая один подбор и 0,5 передачи в среднем. В сезоне-2015/2016 игрок помог команде из Огайо завоевать чемпионский титул. В том сезоне он успел провести за «Кливленд» 15 поединков в регулярном чемпионате, в которых набирал 4,1 очка и совершал одну передачу в среднем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баскония Кливленд Кавальерс
Новости. Баскетбол
20 августа 2017, воскресенье
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