Уонамэйкер останется в «Дарушшафаке» ещё на один сезон

Американский разыгрывающий защитник Брэдли Уонамэйкер продолжит выступать за турецкий клуб «Дарушшафака» и в следующем сезоне, сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Дэвид Пик.

По его словам, игрок договорился со стамбульским клубом о новом контракте, по которому он за год заработает $ 1,5 млн. Ранее сообщалось, что Уонамэйкер ждал предложения из НБА и даже вёл переговоры с «Оклахома-Сити Тандер».

В «Дарушшафаку» Уонамэйкер перешёл в 2016 году из немецкого «Бамберга». Его средние показатели в Евролиге в минувшем сезоне составили 16,7 очка, 3,1 подбора и 4,6 передачи за игру.