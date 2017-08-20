Теодосич не сыграет за Сербию на Евробаскете-2017

Бывший защитник ЦСКА и капитан сборной Сербии Милош Теодосич пропустит грядущий Евробаскет. Разыгрывающий не успеет полностью восстановиться от ряда повреждений до начала турнира.

«К сожалению, преследующие Тео травмы не позволят ему подойти к Евробаскету полностью готовым. Это оценка и нашей медицинской команды, и людей из „Лос-Анджелес Клипперс“. Мы должны заботиться о здоровье игроков и совместно приняли решение о пропуске турнира. Он много лет посвятил команде и всегда хотел играть за неё. Но тут одного желания недостаточно», — цитирует главного тренера сборной Александара Джорджевича сайт сербской федерации баскетбола.