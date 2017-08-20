Мужская сборная России проиграла команде Польши "-3"

Мужская сборная России уступила команде Польше со счётом 78:81 на товарищеском турнире SuperCup в Германии. Судьба встречи решалась на последней минуте: за несколько секунд до конца матча сборной Польши удалось реализовать трёхочковый, после чего её преимущество достигло четырёх очков.

В следующей атаке Тимофей Мозгов получил право на два штрафных. Второй бросок был исполнен с умышленным промахом, россияне выиграли подбор, но дальний бросок с сиреной оказался неточным.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, на счету которого 20 очков. Он также отдал 8 передач и совершил 7 подборов. Тимофей Мозгов набрал 18 очков и совершил 8 подборов.

Польша — Россия — 81:78 (12:15, 22:16, 17:23, 30:24)