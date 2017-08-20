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Елевич: жду, что Россия попадёт в восьмёрку сильнейших на Евробаскете

20 августа 2017, воскресенье. 22:10 Баскетбол

Бывший тренер сборной России Сергей Елевич считает, что поражения команды на товарищеском турнире в Германии не лишают её шансов на Евробаскете-2017.

«Не надо сейчас обращать большое внимание на эти проигрыши. Надо, наоборот, поддержать команду, чтобы она поехала на чемпионат в хорошем моральном состоянии, потому что особенно первые две игры на Евробаскете будут очень тяжёлыми – с турками и сербами.

Надо, чтобы ребята понимали, что мы верим в успех этой команды. Честно скажу, что такого тренерского штаба у нас давно не было. Это очень мобильный, хороший штаб. Надо ориентироваться на это.

Конечно, не всё гладко, и мы видим, что в первую очередь есть проблема с центровыми. Тимофей Мозгов – один, у нас практически нет второго центрового, который мог бы закрыть эту брешь. Периметр приличный, он есть. Первые номера тоже очень неплохие. В прошедших матчах где-то очень неплохо начинала играть защита, а потом возникал какой-то провал, кто-то недоигрывал, недоделывал то, что говорит тренер.

Надо чётко понять, где слабые места, которые нужно закрывать в своей игре, а также искать эти места в игре соперников. Если мы их найдём, а я верю в этот тренерский штаб, думаю, будет положительный результат. Мы давно не видели, чтобы наша команда была в восьмёрке сильнейших. Но я настроен оптимистично и жду, что мы попадём хотя бы в восьмёрку сильнейших, а там уже надо смотреть, на кого команда попадёт в плей-офф", — цитирует Елевича «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Сергей Елевич
Новости. Баскетбол
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