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Гриффин: думаю, Джеймс отправится в Нью-Йорк, а не в Лос-Анджелес

20 августа 2017, воскресенье. 23:00 Баскетбол

Мощный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин не верит, что Леброн Джеймс переберётся в один из клубов его города. По слухам форвард «Кливленд Кавальерс» намерен перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Думаю, сначала он отправится в Нью-Йорк, а не в Лос-Анджелес. Когда ты приезжаешь в «Мэдисон-Сквер-Гарден», получаешь совсем другие ощущения. Там такая энергия, словно гул стоит весь матч. Так было даже в прошлом году.

Честно говоря, не думаю, что он переберётся в Лос-Анджелес. Не знаю, как всё будет, но кажется, у них там что-то назревает", — приводит слова Гриффина Complex.

Источник: Complex Сообщить об ошибке
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Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс Блэйк Гриффин Леброн Джеймс
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