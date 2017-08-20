Базаревич: сборная России вышла с настроем, что мы гораздо сильнее Польши

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич назвал причиной поражения от команды Польши (78:81) недооценку соперников.

«Сейчас настроение не очень хорошее, и это влияет на оценку итогов. Не бывает так, что когда выигрываешь, всё хорошо, а когда проигрываешь, всё плохо. Это было бы неправильной оценкой. Сейчас мы чувствуем себя, мягко говоря, неважно. У меня есть вопросы по сегодняшней игре, потому что мы вышли играть неготовыми. С настроем, что гораздо сильнее соперников. Но на самом деле мы такие же, как все. Есть много сборных, которые как минимум не хуже нас. Однако я по-прежнему уверен, что при правильном отношении сборная России способна на многое.



Сегодня, к примеру, мы вышли и начали «играться» с поляками — вместо того чтобы сразу их «убить». Они почувствовали это и неплохо играли. Нашли какие-то слова. Мы очнулись, но соперники уже почувствовали, что могут играть с нами на равных. Где-то забили тяжёлые броски, где-то им повезло. Нам надо точно понимать, что, пока игра не началась, все в равных условиях. Я надеюсь, что мы отреагируем на эту ситуацию», — цитирует Базаревича сайт РФБ.