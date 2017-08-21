«Клипперс» нашли замену Д.Риверсу на посту генерального менеджера

«Лос-Анджелес Клипперс» нашли нового генерального менеджера. По сообщению инсайдера Адриана Войнаровски, им станет сотрудник головного офиса «Оклахома-Сити Тандер» Майкл Вингер. Сделка будет заключена в ближайшее время.

Ранее этот пост занимал Док Риверс. Однако этим летом клуб освободил его от работы на смежных должностях. Риверс утратил контроль над баскетбольными операциями клуба, но остался его главным тренером.

37-летний Вингер семь лет работал с боссом «Оклахома-Сити» Сэмом Прести. В «Клипперс» он будет подчиняться президенту клуба Лоуренсу Фрэнку.