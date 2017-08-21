«Лейкерс»: сотрудничаем с НБА в надежде как можно скорее очистить своё имя

«Лос-Анджелес Лейкерс» на своём официальном сайте сделал официальное заявление насчёт расследования лиги. Напомним, что ранее «Индиана Пэйсерс» обвинил «Лейкерс» в давлении на лёгкого форварда Пола Джорджа.



«Мы не можем комментировать подробности этого расследования. Но мы можем подтвердить, что сотрудничаем с НБА в полном объёме в надежде как можно скорее очистить своё имя», – говорится в сообщении калифорнийского клуба.



Джордж неоднократно выражал желание выступать за «Лейкерс». Летом 2018 года форвард может стать свободным агентом. Нынешним летом он объявил «Пэйсерс» о намерении покинуть клуб в следующем году, из-за чего «Индиане» пришлось обменять его в «Оклахома-Сити Тандер».

НБА подтвердила факт расследования по делу о давлении «Лейкерс» на Джорджа