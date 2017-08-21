Куинн Кук продолжит карьеру в «Атланте»

Разыгрывающий защитник Куинн Кук договорился с «Атлантой Хоукс» о подписании двухлетнего частично гарантированного контракта, информирует Yahoo! Sports.



В минувшем сезоне 24-летний баскетболист принял участие в 14 матчах, выступая за «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». Кук проводил на паркете в среднем по 13,9 минуты, набирал по 5,6 очка, отдавал по 2,0 передачи, собирал по 0,5 подбора, а также совершал по 0,3 перехвата за игру.



По итогам сезона-2016/17 Куинн вошёл в первую символическую сборную Лиги развития НБА.

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