Бизли: в «Милуоки» я не получал достаточного количества игрового времени

Форвард «Нью-Йорк Никс» Майкл Бизли сказал, что отказался продлевать сотрудничество с «Милуоки Бакс» из-за недостатка игрового времени.



«У «Милуоки» есть хороший костяк команды из молодых игроков. К сожалению, большая их часть играет на моей позиции. Я не получал тех минут, на которые рассчитывал», – приводит слова Бизли Rotoworld.



В минувшем сезоне Бизли помог «Бакс» в 56 матчах регулярного чемпионата. 28-летний баскетболист собирал коллекцию из 9,4 очка, 3,4 подбора, 0,9 передачи, 0,5 перехвата и 0,5 блок-шота за 16,7 минуты в среднем за игру.

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