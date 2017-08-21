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Гомельский: всерьёз беспокоиться из-за поражений сборной на SuperCup не стоит

21 августа 2017, понедельник. 13:27 Баскетбол

Комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении сборной России на международном товарищеском турнире SuperCup в Гамбурге.

«Всерьёз беспокоиться из-за поражений сборной на SuperCup не стоит. Я бы не стал драматизировать и говорить, что есть проблемы с мотивацией. Базаревич экспериментирует. Ещё не все игроки достигли оптимального состояния. Это даже полезно перед началом Евробаскета. SuperCup дал определённую пищу для размышления. Время ещё есть.

Швед не феерично провёл этот турнир, но он и за «Химки» не в каждом матче отжигает. Скорее всего, Алексей ещё просто не вкатился в сезон. А отсутствие игровой практики во всей второй половине сезона сказалось на уверенности Мозгова в себе. Тимофею обязательно надо почувствовать, что команда в нём нуждается. Надеюсь, это придёт. В защите-то он очень хорошо играл на этом турнире.

Для сборной России выход в полуфинал Евробаскета будет считаться успехом, а поражение в четвертьфинале – неуспехом. Тут очень тонкая грань», – сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Баскетбол Владимир Гомельский
Новости. Баскетбол
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