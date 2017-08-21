Шариф О’Нил: в современной НБА мой отец доминировал бы ещё больше

Шариф О’Нил, сын легендарного центрового НБА Шакила О’Нила, считает, что карьера его отца могла бы быть ещё более впечатляющей, если бы он играл в НБА сейчас.



«Если бы пик карьеры моего отца пришёлся на современную НБА, он бы доминировал ещё больше», – приводит слова О’Нила Bleacher Report.



Напомним, что Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В активе О’Нила четыре чемпионских титула, звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.

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