Лавар Болл: Кидд не способен побеждать, как Лонзо

Лавар Болл, отец разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, во время эфира на радио ESPN рассказал, в чём его сын превосходит экс-игрока НБА Джейсона Кидда.



«Мой мальчик сильно превосходит Кидда в плане атлетизма. Возможно, у Джейсона лучше первый шаг, и он прыгает выше, но он не способен побеждать, как Лонзо. Мой мальчик побеждает», – сказал Болл.



Напомним, что Лонзо был выбран под вторым номером на драфте-2017. По итогам минувшей Летней лиги НБА Болл получил награду MVP. Разыгрывающий проводил на площадке по 32,5 минуты, набирал по 16,3 очка, отдавал по 9,3 передачи, собирал по 7,7 подбора, а также совершал по 2,5 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за игру.

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