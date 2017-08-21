Томас: уверен, «Химки» ждёт хороший сезон

Новичок «Химок» Малкольм Томас уверен, что у него не возникнет проблем с адаптацией в подмосковной команде.



«Уверен, нас ждёт хороший сезон. Все парни кажутся хорошими людьми и, что особенно важно, командными игроками. Нам нужно одержать много побед. В своё время я уже играл против «Химок», года четыре назад, когда защищал цвета «Маккаби», хотя и не провёл там много времени. Впереди у меня новый опыт в России. Вариант с «Химками» был оптимальным для меня. Уверен, здесь я стану лучше и усовершенствую свои навыки. Хотя, признаться честно, я мало слышал о Лиге ВТБ и российском чемпионате. Постараюсь адаптироваться к России как можно скорее.



Готов приносить максимум пользы команде, особенно на подборе. Я всегда старался стать лучшим в этом компоненте, где бы я ни играл. В то же время я должен больше играть в «лоу посте», бросать, а также делать много других вещей», — цитирует Томаса официальный сайт «Химок».