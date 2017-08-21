Расследование в отношении «Лейкерс» вызвано комментарием Джонсона

По информации Los Angeles Times, расследование в отношении «Лейкерс» по подозрению в оказании давления на лёгкого форварда Пола Джорджа было спровоцировано высказываниями президента клуба из Лос-Анджелеса Мэджика Джонсона в апреле в вечернем шоу Jimmy Kimmel Live.



На вопрос ведущего Джимми Киммела о том, что бы он сделал, если бы встретил Джорджа во время отпуска, Джонсон ответил: «Мы можем поприветствовать друг друга, потому что знакомы с ним. Но я не могу ему просто сказать: «Эй, мы хотели бы видеть тебя в «Лейкерс». Я могу подмигнуть ему. Вы ведь понимаете, что это значит, верно?» Этот комментарий якобы и вызвал негодование у руководства «Индианы».



Джордж неоднократно выражал желание выступать за «Лейкерс». Летом 2018 года форвард может стать свободным агентом. Нынешним летом он объявил «Пэйсерс» о намерении покинуть клуб в следующем году, из-за чего «Индиане» пришлось обменять его в «Оклахома-Сити Тандер».