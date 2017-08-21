Джош Смит может вернуться в «Хьюстон»

Форвард Джош Смит может подписать контракт с «Хьюстон Рокетс». Баскетболист хотел бы выступать за этот клуб, в команде также заинтересованы в его услугах, сообщает обозреватель SB Nation Келли Айко.

31-летний Смит завершал в составе «Рокетс» сезон-2015/16. Прошлый сезон он провёл в чемпионате Китая, где выступал до конца января и провёл 26 матчей.

В НБА Смит также поиграл за «Атланту Хоукс», «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Его средние показатели в регулярных первенствах — 14,6 очка, 7,5 подбора, 3,1 передачи и 1,9 блок-шота за игру.