Ноэль сменил агента

Центровой Нерленс Ноэль уволил своего агента Хэппи Уолтерса. Теперь вести дела Ноэля будет Дэн Фэган, сообщает NBC.

Ноэль был недоволен работой Уолтерса, так как не смог получить желаемого контракта от «Даллас Маверикс». Ноэль стал ограниченно свободным агентом нынешним летом и рассчитывал заключить с «Маверикс» новое соглашение. Однако предложенная «Далласом» сумма Ноэля не устроила.

От других клубов он тоже не получил удовлетворяющего предложения и остаётся без контракта. Возможно, центровому придётся принять квалификационное предложение «Маверикс» и остаться ещё на один год.