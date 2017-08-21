Курич: «Зенит» подобрался к Евролиге уже очень близко

Новичок «Зенита» Кайл Курич объяснил, почему выбрал для продолжения карьеры клуб из Санкт-Петербурга.

«Зенит» был лучшей опцией для текущего этапа моей карьеры. В прошлом году команда провела отличный сезон, остановилась всего в одной игре от выхода в финал Единой лиги ВТБ. Всё говорит о том, что «Зенит» подобрался к Евролиге уже очень близко, а играть там — моя цель. Я посмотрел, как играет команда, и понял, что такой стиль мне подходит, что такой переход станет правильным для меня», — цитирует Курича сайт клуба.