Джеймс спас друга из воды во время отпуска

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс спас одного из своих друзей во время отдыха на воде. Супруга Дуэйна Уэйда Габриэль Юнион рассказала, что во время совместного отдыха на Багамских островах они обнаружили, что после сноркелинга один из их друзей не вернулся на борт лодки. Тогда Джеймс нырнул за пропавшим и вытащил его.

«Он буквально вытащил нашего друга, как в „Спасателях Малибу“. Потому, что он такой парень. Вы знаете, что он не пройдёт мимо оказавшихся в опасности детей или игрока НБА, занимавшегося сноркелингом. Он тот парень, который ныряет за ними», — цитирует Юнион Sports Illustrated.