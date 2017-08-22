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Уэстбрук выпустит книгу о моде и стиле

22 августа 2017, вторник. 10:19 Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил о скором выходе его книги о моде и стиле «Russell Westbrook: Style Drivers».

Книга появится в продаже 5 сентября. В США стоимость одного экземпляра составляет $ 55.

Напомним, что в этом году Уэстбрук был признан самым стильным спортсменом мира по версии Sports Illustrated, опередив футболиста Виктора Круса и теннисистку Серену Уильямс.

Фото доступно на официальной странице Уэстбрука в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Оклахома-Сити Тандер Расселл Уэстбрук Фото
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