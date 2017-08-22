Уэстбрук выпустит книгу о моде и стиле

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил о скором выходе его книги о моде и стиле «Russell Westbrook: Style Drivers».



Книга появится в продаже 5 сентября. В США стоимость одного экземпляра составляет $ 55.



Напомним, что в этом году Уэстбрук был признан самым стильным спортсменом мира по версии Sports Illustrated, опередив футболиста Виктора Круса и теннисистку Серену Уильямс.

Фото доступно на официальной странице Уэстбрука в «Твиттере».