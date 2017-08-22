«Орландо» подписал двусторонний контракт с Эдрианом Пэйном

«Орландо Мэджик» на своём официальном сайте объявил о подписании двустороннего контракта с форвардом Эдрианом Пэйном.



Пэйн – 15-й номер драфта 2014 года. Минувший сезон он провёл в составе «Миннесоты Тимбервулвз». В регулярном чемпионате сезона-2016/17 он принял участие в 18 поединках, набирая в них 3,5 очка, совершая 1,8 подбора и раздавая 0,4 передачи в среднем.



Всего же в НБА в активе Эдриана 102 поединка, в которых он набирал 4 очка, совершал 3 подбора и раздавал 0,6 передачи в среднем.

«Орландо» близок к подписанию контракта с Пэйном