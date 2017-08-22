Новым агентом Нерленса Ноэля стал Рич Пол

По информации Basketball Insiders, новым агентом центрового Нерленса Ноэля стал Рич Пол.



Ноэль, являющийся ограниченно свободным агентом, надеется, что Пол поможет ему заключить выгодное соглашение с «Даллас Маверикс». Ранее интересы центрового представлял Хэппи Уолтерс, который не сумел договориться с техасским клубом.



Рич помог подписать новые контракты разыгрывающему «Финикс Санз» Эрику Бледсо и форварду «Кливленд Кавальерс» Тристану Томпсону, когда они имели статус ограниченно свободных агентов.

Ноэль сменил агента