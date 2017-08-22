Айзея Томас может не успеть восстановиться к началу тренировочного лагеря

Главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс сообщил, что разыгрывающий защитник Айзея Томас может пропустить старт тренировочного лагеря команды.



«У Томаса будет ещё одно обследование в начале сентября. Он восстанавливается уже долгое время. Но мы не будем знать точную дату его возвращения до первых дней следующего месяца», – приводит слова Стивенса Rotoworld.



Напомним, что Томас получил травму бедра во время второго поединка финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс». Айзея пропустил все оставшиеся матчи серии и продолжает восстанавливаться до сих пор.

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