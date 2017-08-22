Джерри Уэст: не хотел уходить из «Голден Стэйт»

Консультант «Лос-Анджелес Клипперс» Джерри Уэст признался, что не хотел уходить из «Голден Стэйт Уорриорз» этим летом.



«Честно говоря, было очень грустно. Я не хотел уходить. Я был счастлив в «Голден Стэйт». Но иногда такое происходит. Пришло время продолжить карьеру в другом месте. Теперь я снова в Лос-Анджелесе. У меня будет возможность наблюдать за работой людей, которых мы наняли этим летом, смогу посмотреть на работу тренеров», – цитирует Уэста CSN Bay Area.



Джерри работал в «Уорриорз» с 2011 по 2017 год.

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