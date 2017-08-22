Айзея Томас: надеюсь, Мэйо сможет вернуться

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас поддержал атакующего защитника О Джей Мэйо, который отбывает двухлетнюю дисквалификацию за нарушения антинаркотической программы НБА.



«У Мэйо сильная история. Надеюсь, он сможет вернуться», – написал Томас на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



В сезоне-2015/16 Мэйо принял участие в 41 матче регулярного чемпионата. Он проводил на паркете по 26,6 минуты, собирая коллекцию из 7,8 очка, 2,9 передачи, 2,6 подбора, 1,2 перехвата и 0,2 блок-шота в среднем за игру.

Мэйо: я подвёл «Милуоки» и всё исправлю, если мне дадут шанс