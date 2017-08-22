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Стивен Эй Смит: обвинения «Индианы» в адрес «Лейкерс» нелепы

22 августа 2017, вторник. 13:51 Баскетбол

Известный американский журналист Стивен Эй Смит признался, что не воспринимает всерьёз заявление руководства «Индианы Пэйсерс», которое обвиняет «Лос-Анджелес Лейкерс» в оказании давления на лёгкого форварда Пола Джорджа.

«Это просто смешно и нелепо. У вас есть звезда в лице Пола Джорджа. К вам приходит его агент и говорит, что он не хочет оставаться здесь. Он собирается продолжить карьеру в «Лейкерс». Джордж родился в Калифорнии. У него дружеские отношения с Коби Брайантом и Мэджиком Джонсоном. Он рос с мечтой выступать в фиолетово-золотой форме. Вы называете это тайным давлением? Это самая глупая вещь, которую я слышал в своей жизни», – сказал Смит в эфире ESPN.

Расследование в отношении «Лейкерс» вызвано комментарием Джонсона
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Лейкерс Оклахома-Сити Тандер Мэджик Джонсон Пол Джордж
Новости. Баскетбол
22 августа 2017, вторник
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