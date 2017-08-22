Клубы с маленьких рынков поддержали «Индиану» в расследовании против «Лейкерс»

Клубы с маленьких и средних рынков поддержали «Индиану Пэйсерс», которая обвинила «Лос-Анджелес Лейкерс» в оказании давления на форварда Пола Джорджа. Об этом сообщил инсайдер NBC Sports Боб Кравиц.



«Представители других команд с маленьких и средних рынков связались с руководством «Индианы», чтобы сообщить ему о своей поддержке», – приводит слова Кравица NBC Sports.



В настоящее время НБА проводит расследование в отношении «Лейкерс» по подозрению в оказании давления на Джорджа. По мнению «Пэйсерс», боссы калифорнийского клуба тайно договорились с форвардом, который этим летом объявил о намерении продолжить карьеру в «Лейкерс». В итоге «Индиана» обменяла его в «Оклахома-Сити Тандер».

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