Гэри Пэйтон: на месте Дюранта я, наверное, тоже не пошёл бы в Белый дом

Член Зала славы баскетбола Гэри Пэйтон выразил поддержку форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту, который решил отказаться от традиционной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.



«Сейчас, наверное, я бы тоже не пошёл в Белый дом», – приводит слова Пэйтона TMZ.



Напомним, что Дюрант заявил о нежелании идти на встречу в Белый дом из-за политики Трампа. Ранее лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выступил с резкой критикой действующего президента США, связав её с недавними расистскими выступлениями в Шарлоттсвиле.

Дюрант поспорил с журналисткой из-за нежелания идти в Белый дом