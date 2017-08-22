Адам Ханга официально стал игроком «Барселоны»

«Барселона» объявила о подписании контракта с венгерским форвардом Адамом Хангой. Соглашение с игроком рассчитано на три года, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.



Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала условия перехода Ханги с его теперь уже бывшей командой «Басконией», получившей от каталонцев компенсацию в размере € 400 тыс.



Сумма контракта Ханги с «Барселоной» не оглашается, однако, по слухам, за три года в каталонской команде венгерский баскетболист должен заработать более € 7 млн.