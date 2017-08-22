Дети Дуэйна Уэйда перевелись из чикагской школы во Флориду

Слухи о скором возможном уходе защитника Дуэйна Уэйда из «Чикаго Буллз» находят косвенные подтверждения и в ближайшем окружении игрока.

Так, стало известно, что дети баскетболиста покинули учебное заведение, которое они посещали в Чикаго. Более того, они вернулись в школу во Флориде, в которой учились, когда их отец выступал за «Майами Хит». Об этом сообщил на своей странице в «Твиттере» инсайдер Энди Слотер.

Таким образом, потенциальное возвращение Уэйда в состав «Майами» становится всё более реальным. Ранее сообщалось, что «Чикаго Буллз» и Уэйд в ближайшие месяцы договорятся о выкупе контракта.