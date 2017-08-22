Сегодня в Парке Горького начал работу «Город ЦСКА», предлагающий болельщикам всех возрастов окунуться в атмосферу баскетбола, сообщает официальный сайт «армейцев».

ЦСКА оборудовал в Парке Горького большую баскетбольную зону, вмещающую две площадки (для игр 5х5 и 3х3) и фирменный шатёр, где проходит выставка сувенирной продукции клуба. На протяжении всей недели с 9 утра до 11 вечера площадки будут доступны для всех желающих. Исключение составит лишь время проведения специальных мероприятий.

Сегодня программу тренировки для взрослых провёл тренер СШОР ЦСКА, воспитанник армейской «молодёжки» Вячеслав Федорченко.

Кульминацией всех запланированных на неделю программ станет грандиозный любительский турнир по баскетболу 5х5 с главным призом – поездкой на выездной матч Евролиги с участием красно-синих. Чтобы поздравить победителей, в воскресенье «Город ЦСКА» навестят представители основной команды.