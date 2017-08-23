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Источник: Уэйд близок к переходу в «Кливленд»

23 августа 2017, среда. 00:33 Баскетбол

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд продолжает поиски новой команды. Ожидается, что вскоре 35-летний ветеран достигнет соглашения со своей нынешней командой о выкупе контракта, после чего изучит дальнейшие варианты продолжения карьеры.

Предполагалось, что Уэйд вернётся в «Майами Хит», в составе которого он трижды завоёвывал чемпионский титул. Тем не менее, по сведениям источника, близкого к окружению форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, Уэйд в конечном итоге станет игроком команды из Огайо, сообщает The Score.

Таким образом, игрок может воссоединиться с Леброном Джеймсом, с которым они играли вместе в «Майами». В минувшем сезоне Уэйд в составе «Чикаго Буллз» провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, набирая в них 18,3 очка, собирая 4,5 подбора и раздавая 3,8 передачи в среднем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Чикаго Буллз Дуэйн Уэйд
Новости. Баскетбол
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