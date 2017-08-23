Забелин назначен капитаном «Автодора» на сезон-2017/18

Центровой «Автодора» Артём Забелин будет капитаном команды в сезоне-2017/18. Об этом объявил президент клуба Владимир Родионов.



«Рад этому назначению, к которому шёл достаточно долго. Благодарен за оказанное мне доверие. На правах капитана постараюсь выступить мостом между российскими и иностранными баскетболистами, не допустить никакого разделения и сплачивать команду в единый кулак», – приводятся слова Забелина на официальном сайте саратовского клуба.

Ранее «Автодор» заключил годичное соглашение с американским форвардом Айаном Хаммером, завершив этим летнюю трансферную кампанию.