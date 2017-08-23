Эйндж: лучшие годы Ирвинга ещё впереди

Президент «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж прокомментировал обмен, в результате которого в команду перешёл бывший разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Кайри – один из лучших атакующих игроков в НБА. Он доказал это на главной сцене, в финальных сериях последних трёх сезонов. Несмотря на все его достижения к этому моменту, мы считаем, что его лучшие годы ещё впереди», – сказал Эйндж.



Ранее стало известно, что «Бостон» получил 25-летнего Ирвинга в обмен на разыгрывающего Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс».