Джеймс: Кайри, это были потрясающие три года

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поблагодарил разыгрывающего Кайри Ирвинга, обменянного в «Бостон Селтикс», за годы, проведённые в одной команде. Он написал об этом в своём «твиттере».

«Этот парень обладает особенным талантом. Я испытываю к нему исключительно уважение. Это были потрясающие три года», – написал Джеймс.

Ранее стало известно, что «Селтикс» выменяли Ирвинга на Айзейю Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс». По слухам, Ирвинг захотел покинуть «Кливленд» из-за конфликта с Джеймсом.